Апеляційний суд Сімферополя скасував рішення Феодосійського міського суду

Апеляційний суд м. Сімферополя скасував рішення Феодосійського міського суду про призупинення дії Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та позачергові вибори ВР.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА.

При цьому вона наголосила, що рішення Феодосійського міського суду є незаконним, тому що питання конституційності указів Президента може розглядати виключно Конституційний суд України.