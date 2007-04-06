Юридичний радник Ющенка про перетворення судових рішень на фарс

В інтерв`ю УНІАН радник Президента України Микола ПОЛУДЬОНИЙ назвав «юридично не обгрунтованим» рішення Феодосійського міського суду про призупинення дії указу Президента, наголосивши, що це рішення є незаконним.

При цьому він нагадав, що в Конституційному суді України відкрито провадження щодо конституційності цього указу.

За словами М.ПОЛУДЬОНОГО, суд загальної юрисдикції не міг не враховувати цього факту. При цьому він зазначив, що відповідно до адміністративного судочинства суди загальної юрисдикції не можуть розглядати питання про конституційність указів Президента. «Суд порушив правила Кодексу адміністративного судочинства», - наголосив М.ПОЛУДЬОНИЙ.

На його думку, було б непогано, якби Вища рада юстиції відповідним чином відреагувала на такого роду рішення. М.ПОЛУДЬОНИЙ при цьому нагадав, що член ВСЮ Сергій КІВАЛОВ відреагував на рішення Печерського суду про призупинення дії постанови ВР щодо ЦВК “блискавично”.

Також він нагадав, що вчора Верховна Рада ухвалила рішення звільнити суддю Мукачівського райсуду Володимира МОНИЧА, який свого часу заборонив публікувати закон про Кабмін голові ВР Олександру МОРОЗУ.

«Тобто, по суті, ця вся епопея є не більш, ніж політичним фарсом», - вважає радник Президента.

Він також наголосив, що рішення Феодосійського міського суду не має юридичної сили, оскільки судді повинні були відмовити у відкритті провадження на підставі того, що Конституційний суд вже розглядає дане питання.

Як повідомляв УНІАН, подання до КС про відповідність Конституції Указу Президента про розпуск Верховної Ради внесли 53 народні депутати.