Звернення Президента до українського народу

У Великодню ніч Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив українців, що не допустить суспільного протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму зверненні до українського народу, виступаючи в Києві у Національному заповіднику "Софія Київська".

“Не буде суспільного протистояння і небезпеки. Я гарантую це. Правоохоронні та силові органи чітко виконують вказівки Президента України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він знову пояснив причини, які спонукали його до прийняття рішення про розпуск Верховної Ради.

Президент висловив переконання у тому, що правда українського народу - жити за буквою і найважливіше – за духом Конституції України. Він зазначив, що на виборах у березні 2006 року були обрані політичні сили, якім довіряють громадяни України, а Президент - визнав сформовану більшість.

“В інтересах людей і країни, за моєю ініціативою, було складено план спільної роботи -конкретні і прості речі про те, як підняти ваші зарплати і соціальні стандарти, як покращити охорону вашого здоров’я, як захистити вас від злочинців, як вберегти ваші мовні права, як відродити нашу національну сутність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, зазначив він, за останні вісім місяців, фактично, жодне положення цього плану - Універсалу національної єдності - не було виконане.

“Про вас, ваші потреби, розвиток країни забули», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, весь цей час відбувалася постійна, цілеспрямована боротьба за ще більшу владу, невиконання обіцянок і неприховані змови.

“Декому у владі здалось, що вони - безкарні, а ваш голос вони можуть купити і перепродати. Ваш вибір - підмінили. Це - зневага до кожного з нас, брутальний вияв політичної корупції», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент сказав, що в парламенті штучно і незаконно нарощувалася коаліція, щоб отримати 300 голосів, вона розширювалася не на основі фракцій, а за рахунок окремих депутатів, що, за його словами, суперечить Конституції.

“Якщо у такий спосіб створити конституційну більшість, тоді вже більше нічого не треба - ані Українського народу, ані Конституційного Суду, ані думки виборця. Така влада стає неконтрольованою. Вона обмежує ваші права і змінює лад в країні. Це називається узурпацією. Дорога до узурпації розпочалася зі зради, загорнутої в красиві слова. Рух до узурпації прискорила корупція, яка нищить усю державу”, - наголосив Президент.

“Наш з вами обов’язок - очистити Храм від фарисеїв і міняйлів», - додав він, зазначивши, що підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради не для протистояння, а задля очищення.

Президент також ще раз наголосив, що вважає своє рішення конституційним і легітимним, а тому він не збирається від нього відмовлятися.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання у тому, що нові вибори відбудуться вільно і чесно.

“Все буде добре. Зі щирим серцем я прошу кожного з вас не стояти зараз на площах і вулицях, а приєднатися до усього нашого народу за родинним святковим столом. Я твердо вірю у нашу правду і нашу перспективу. Ми – вільні люди. Так є і так буде завжди», - завершив такими словами свій виступ В.ЮЩЕНКО.