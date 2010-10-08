Ющенко: розслідування діоксинового отруєння має бути відкритим
Без інсинуацій і тиску
Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у кримінальній справі про його отруєння не відбудеться політичних інсинуацій ти тиску.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі речника В.ЮЩЕНКА Ірини ВАННИКОВОЇ.
В.ЮЩЕНКО переконаний, що хід розслідування має залишатися відкритим і доступним для громадян та журналістів.
Речник нагадує, що за час розслідування кримінальної справи про отруєння державного діяча В.ЮЩЕНКА було зроблено три міжнародно визнаних експертизи крові потерпілого. Відтак, нагадує вона, у кримінальній справі знаходяться результати цих трьох експертиз крові В.ЮЩЕНКА. При цьому І.ВАННИКОВА наголошує, що всі експертизи виявили, що в крові В.ЮЩЕНКА міститься надзвичайно небезпечна отруйна речовина – діоксин.
«Нині потерпілий у кримінальній справі Віктор ЮЩЕНКО в черговий раз розпочав роботу із новопризначеною групою слідчих Генеральної прокуратури. Адже для Віктора ЮЩЕНКА найголовніше – це встановлення істини та притягнення до відповідальності винних в отруєнні кандидата в Президенти», - наголошує його речник.
Як повідомлялося, колишній слідчий Генеральної прокуратури у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ днями заявила, що прокуратура намагається “завалити слідство”.
Зокрема, в інтерв`ю Українській службі Бі-бі-Сі Г.КЛИМОВИЧ висловила стурбованість, що слідство затягується, і що нова слідча група хоче заперечити сам факт отруєння В.ЮЩЕНКА, що, за її словами, було обґрунтовано слідством під час її роботи.
*** Слідчою групою в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА зараз керує Володимир ПРОСКУРНИК, куратор - заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.