У Нашій Україні розповіли, як Янукович погрожував Домбровському

“Наша Україна” звинувачує коаліцію та Кабінет Міністрів України під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА у тиску на Конституційний Суд і судову систему України взагалі.

Про це йдеться у заяві партії “Наша Україна”, текст якої передано агентству УНІАН.

Зокрема, у заяві зазначається, що сьогодні п’ятеро членів Конституційного Суду заявили про те, що певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад Конституційного Суду. Це, на думку суддів, унеможливлює їхню участь у розгляді питань щодо законності дострокових виборів.

"Наша Україна" переконана, що заява членів КС є наслідком посиленого тиску з боку колишньої правлячої коаліції та уряду В.ЯНУКОВИЧА на Конституційний Суд та судову систему України взагалі. “Уряд та "коаліціанти" повертають ганебну практику безпосереднього та брутального втручання у діяльність судової гілки влади”, - наголошуються у заяві.

У “Нашій Україні” також зазначають, що, “сформувавши шляхом підкупу та шантажу парламентську більшість”, ці політичні сили прагнуть у такий самий спосіб забезпечити прийнятне для себе рішення Конституційного Суду. Крім того, зазначається, що, відчуваючи небезпеку втрати влади, ці сили “вдаються до всіх можливих, зокрема, незаконних методів”, оскільки тиск на членів Конституційного Суду почався відразу після підписання Президентом України указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

“Кілька днів тому Віктор ЯНУКОВИЧ в особистій розмові погрожував голові Конституційного Суду Івану ДОМБРОВСЬКОМУ. Сьогодні судді публічно вимагають державної охорони, що вказує на реальну загрозу їх життю та здоров’ю”, - наголошується в заяві.

"Наша Україна" рішуче засуджує будь-які спроби втручання у діяльність Конституційного Суду напередодні доленосного для країни рішення. У випадку продовження такого безпрецедентного тиску на Конституційний Суд українське суспільство не отримає об’єктивного, кваліфікованого та політично незаангажованого висновку, заявляє “Наша Україна”.

“Ми переконані, що у такому випадку прийняте під політичним тиском рішення з точки зору суспільства матиме сумнівний легітимний характер. Ми закликаємо суддів Конституційного Суду виконати свій професійний обов’язок і прийняти неупереджене, об’єктивне рішення”, - зазначили в “Нашій Україні”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні п’ятеро суддів Конституційного Суду заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил. У заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, вони наголосили на неможливості брати участь «у розгляді доленосної для України справи», поки не буде забезпечена належна робота суду. У заяві йдеться, що «певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України», йдеться у заяві.

У середу, 11 квітня, Конституційний Суд на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264. Суддя-доповідач – Сюзанна СТАНІК.