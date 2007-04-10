У Чернівцях запровадили ”мітингову дактилоскопію”

У Чернівцях сьогодні о 16-й годині розпочалась акція Громадянської мережі ОПОРА «Почни з чистого аркуша».

Як передає кореспондент УНІАН, на Центральній площі міста активісти організації розтягнули 10-метрове полотнище, на якому чернівчани мають змогу поставити свій підпис та відбиток власної руки, підтвердивши готовність по-новому підходити до власного вибору та усвідомлювати відповідальність за власні позиції.

Як повідомив УНІАН співробітник прес-служби ГМ „ОПОРА” Владислав БАРАНСЬКИЙ, зібрані полотнища будуть передані e столицю, де ними «обгорнуть ту адміністративну споруду, яка найбільше потребуватиме зв’язку з народом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві на Контрактовій площі біля пам`ятника Г.Сковороди активісти ОПОРИ в рамках акції зібрали понад сто підписів активних громадян.

З 11 квітня ОПОРА проводитиме акцію «Почни з чистого аркуша» у 16 містах України.