Луценко: у нас великий діапазон пропозицій

Громадянський рух «Народна самооборона» до п`ятниці визначить свого партнера по виборчому блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер руху Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«У нас великий діапазон пропозицій, і ми уважно стежитимемо за цим до п`ятниці. Але якщо без жартів, то «Народна самооборона» переконана в необхідності найширшого об`єднання демократичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні «Народна самооборона» починає предметні переговори з «Нашою Україною».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що він є прихильником формування нової команди з новими ідеями, а не прагне виконати завдання щодо свого працевлаштування.

Ю.ЛУЦЕНКО спростував інформацію про те, що «Народна самооборона» вже одержала квоту на своє представництво в списках кандидатів у депутати від виборчого блоку «Наша Україна». «Немає ні квот, ні пропорцій, ні цифр, ні відсотків, я противник того, щоб це сприймалося як торгівля за місця в списку. Я прихильник того, щоб створити велику монолітну команду, яка, доповнюючи один одного, знайшла б спільно вихід», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, ситуація, коли одна велика політична сила «складається з п`яти складових і нагадує байку дідуся Крилова, не є продуктивною».

«Ми уміємо вчитися на допущених раніше демократією помилках», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня перед зустріччю Президента Віктора ЮЩЕНКО з лідерами парламентських і позапарламентських партій Ю.ЛУЦЕНКО в чергове висловив упевненість у необхідності створення єдиного мегаблоку демократичних сил на виборах. Він підкреслив, що рішення про те, хто його очолить, повинні ухвалювати міжпартійні з`їзди. Водночас він не виключив, що цей блок може очолити лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Він також повідомив, що в п`ятницю, 13 квітня, відбудеться з`їзд партії «Вперед, Україна!», яка висловила готовність включити в свої списки активістів «Народної самооборони».