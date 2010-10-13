Як змінилися ціни? (по областях)

У вересні цього року проти серпня ц.р. у всіх областях України зафіксована інфляція.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зростання споживчих цін за підсумками вересня ц.р. стали АР Крим, м. Севастополь - 3,6%, Донецька, Луганська, Херсонська області - 3,5%, Миколаївська і Одеська області - 3,3%.

З початку року (вересень 2010 року проти грудня 2009 року) у всіх областях України також зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі - на 12%, АР Крим - 8,9%, Запорізькій області - 8,7%, Одеській області – 8,4%. Найменше ціни зросли у Вінницькій - 5,6%, Київській - 6,1%, Кіровоградській і Тернопільській областях - 6,4%.

Лідерами зростання цін (у вересні до серпня і у вересні до грудня у всіх областях зафіксовано зростання) на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні стали: м. Севастополь і Херсонська область - 5,4% (з початку року – зростання 12,7% і 9,8%), АР Крим - 5,3% (11,2%), Донецька область - 5,3% (11%). Найменше ціни зросли в Київській і Сумській областях - 2,5% (6,9% і 7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби у вересні ц.р. проти серпня найбільше подорожчали в Сумській області - 9,9% (з початку року - зростання 22,6%), Хмельницькій - 9,5% (з початку року - зростання 20,4%) і Севастополі - 9,4% (з початку року - зростання 17,1%). Найменше ціни зросли в Київській області - 0,4% (з початку року - зростання 12,6%), Харківській - 2% (з початку року - зростання 19,5%), Чернівецькій - 2,1% (з початку року - зростання 19,9%).

Ціни на одяг і взуття у вересні ц.р. найбільше зросли в Херсонській і Чернігівській областях - 1,2% (3,7% і 1,8%), Харківській і Хмельницькій - 1,1% (1,1% і 3,7%). Зниження цін зафіксоване лише в Київській області - 0,2% (зростання 0,4%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні ц.р. до серпня найбільше подорожчали в АР Крим і Хмельницькій області - 0,7% (9,6% і 13,7%). Зниження цін зафіксоване тлише в Закарпатській і Миколаївській областях - на 0,3% і 1,4%, відповідно (16,1% і 12,3%). У Київській, Сумській, Чернівецькій областях і м. Київ ціни не змінилися.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні ц.р. до серпня найбільше зросли в Чернігівській області - 1,1% (1%), Хмельницькій - 0,9% (зниження 0,9%), Херсонській обл. - 0,8% (зростання 0,8%). Зниження цін зафіксоване у Волинській і Сумській областях - 0,1% (зростання 0,3% і зниження 0,6%), Харківській - 0,3% (зростання 0,3%). У АР Крим і Чернівецькій обл. ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у вересні ц.р. стали Івано-Франківська область - 2,4% (зростання 1,7%), Волинська обл. - 1,5% (5,9%), м. Київ -1,4% (8,4%), Рівненська область - 1,3% (7%). Зниження цін зафіксоване в 6 областях і Севастополі, найбільше ціни знизилася в Севастополі — 0,7%. У Вінницькій обл. ціни не змінилися.

У вересні ц.р. до серпня в більшості областей зафіксовано зниження цін на послуги транспорту в середньому на 0,4%. Тільки у Донецькій і Рівненській областях зафіксовано зростання цін — на 0,2% і 0,3%, відповідно.

Ціни на послуги зв`язку у вересні ц.р. проти серпня знизилися в більшості областей країни, в середньому на 0,2%. Найбільше ціни зросли в Закарпатській області - 0,5%. У 13 областях і Києві ціни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні ц.р. проти серпня найбільше зросли в Закарпатській області - 1,4% (1,4%), Тернопільській - 1,3% (0,2%), Донецькій, Запорізькій, Полтавській і Черкаській областях - на 1,2%. Зниження цін зафіксоване в Кіровоградській і Сумській областях - на 0,1% і 0,2%, відповідно. У Севастополі ціни не змінилися.

Вартість освіти у вересні ц.р. до серпня збільшилася (у всіх областях зафіксовано зростання цін), в основному, в Луганській області - на 12% (зростання - 14,1%), Львівській - 11,2% (14,9%) і Закарпатській - на 10,7% (11,8%). Найменше ціни зросли в Київській області - 2,6% (3,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні ц.р. до серпня найбільше зросла в Луганській області - на 2,4% (зростання - 7,5%), Львівській і Полтавській областях - 2,2% (6% і 3,8%). Зниження цін зафіксоване в АР Крим - 2% (зростання 8,4%), Кіровоградській обл. - 1,3% (3,4%) і в Севастополі 1,7% (10%). У Херсонській області ціни не змінилися.