Що робити з мешканцями гуртожитків?
Уряд створить робочу групу
Проблемами мешканців гуртожитків опікуватиметься постійно діюча робоча група, яка буде допоміжним органом Кабінету міністрів України.
Відповідний проект постанови Кабміну схвалено сьогодні на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.
Зокрема він поінформував, що робоча група працюватиме над визначенням шляхів розв’язання проблем громадян, які мешкають у гуртожитках.
«Ця робоча група повинна провести аналіз основних проблем мешканців гуртожитків, зокрема, в частині забезпечення реалізації їх права на житло. Після цього – визначити шляхи, механізм та способи розв’язання їх проблем. Безумовно, робоча група братиме участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розв’язання проблем мешканців гуртожитків», - сказав В.ТИХОНОВ.
Очолювати таку робочу групу буде міністр з питань житлово-комунального господарства. До її складу ввійдуть представники Мінфіну, Мінекономіки, МВС, Мінрегіонбуду, Мінпромполітики, Мінпраці, Мін’юсту, Фонду держмайна.