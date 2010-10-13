Що робити з мешканцями гуртожитків?

Проблемами мешканців гуртожитків опікуватиметься постійно діюча робоча група, яка буде допоміжним органом Кабінету міністрів України.

Відповідний проект постанови Кабміну схвалено сьогодні на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.

Зокрема він поінформував, що робоча група працюватиме над визначенням шляхів розв’язання проблем громадян, які мешкають у гуртожитках.

«Ця робоча група повинна провести аналіз основних проблем мешканців гуртожитків, зокрема, в частині забезпечення реалізації їх права на житло. Після цього – визначити шляхи, механізм та способи розв’язання їх проблем. Безумовно, робоча група братиме участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розв’язання проблем мешканців гуртожитків», - сказав В.ТИХОНОВ.

Очолювати таку робочу групу буде міністр з питань житлово-комунального господарства. До її складу ввійдуть представники Мінфіну, Мінекономіки, МВС, Мінрегіонбуду, Мінпромполітики, Мінпраці, Мін’юсту, Фонду держмайна.