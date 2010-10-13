Cьогодні в Україні - день жалоби

Cьогодні, 13 жовтня, в Україні день жалоби за загиблими у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині.

Відповідний указ підписав учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У день жалоби буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України, а також закордонних дипломатичних установ України. Також буде скасовано в Україні розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді сталося зіткнення локомотива з рейсовим автобусом. Загинули більше 40 осіб.