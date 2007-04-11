До кінця тижня в Україні утримається хмарна погода з проясненнями

12 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та східних областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на півдні Одещини до 20°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. На Закарпатті: без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20° (в горах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 квітня утримається хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вдень 13 квітня у східних областях, а вранці, вдень 14 квітня в Україні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі. Вітер північно-західний (у західних областях південно-східний), 7-12 м/с, вночі та вранці 13 квітня у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13 квітня 1-6° тепла, 14 квітня від 3° тепла до 2° морозу (у східних областях місцями до 5° морозу); вдень 8-13° тепла, у східних областях 5-10°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° (в горах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла).

15 квітня у східній половині країни, 16 квітня у південній частині та Приазов`ї пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом (в Криму помірні опади). На решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 8-14° тепла, в західних областях 11-17°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° (в горах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла).

У м.Києві та області 12 квітня буде мінлива хмарність, без опадів, лише вранці місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

13-14 квітня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише вранці та вдень 14 квітня невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13 квітня 1-6° тепла, 14 квітня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла.

15 квітня - без істотних опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.