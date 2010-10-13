У Генпрокуратурі пояснили суть конфлікту з Мітталом

Генеральна прокуратура України відкликала свій позов до компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для перевірки виконання на меткомбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестиційних зобов`язань у соціальній сфері.

Про це повідомляється в прес-релізі ГПУ, переданому агентству УНІАН.

Як наголошується в прес-релізі, проведеною Генпрокуратурою перевіркою було встановлено, що Додаткова угода, підписана між Фондом державного майна України і АМД про продовження термінів виконання компанією інвестзобов`язань, не відповідає вимогам законодавства. Зокрема, в прокуратурі відзначають, що Додаткова угода була укладена без узгодження з Кабінетом Міністрів України, а профспілковий комітет ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" не був залучений до участі в розробці Додаткової угоди і не надавав згоди на її укладення.

«Зважаючи на це, Генеральною прокуратурою України 13 липня 2010 року до Господарського суду Києва був пред`явлений позов про визнання вказаної угоди недійсною.

Під час розгляду справи компанія "АрселорМіттал Дуйсбург ГМБХ" надала докази про виконання взятих при приватизації "Криворіжсталі" зобов`язань і запевнила, що нею і надалі виконуватимуться інвестиційні зобов`язання, передбачені Договором купівлі-продажу акцій комбінату, зокрема в соціальній сфері. Зважаючи на це, Генеральна прокуратура України відкликала позов для перевірки вказаних обставин», - наголошується в прес-релізі ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Господарський суд Києва припинив розгляд справи за позовом Генеральної прокуратури України до Фонду держмайна України і компанії “АрселорМіталл” про визнання незаконною Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу “Криворіжсталі”. Відповідну постанову виніс суддя Господарського суду Києва Олег ХРИПУН. Своє рішення суддя прийняв на підставі відмови Генпрокуратури від відповідного позову до ФДМУ і “АрселорМіталл”.

Відповідачами за даним позовом виступали Фонд державного майна України (ФДМУ) і компанія "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх".

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Франції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат «Криворіжсталь», не порушуватиметься.

У липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України (ФДМУ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" про відміну Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 року.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат постачає на експорт.