Янукович вбачає змову у підвищенні цін на продукти харчування
22:42, 13 жовтня 2010Суспільство
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"Треба підключити АМК і з’ясувати"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вбачає змову у підвищенні цін на продукти харчування.
Про це він заявив сьогодні у інтерв’ю 5-му каналу.
“Такий сплеск, який ми отримали по зростанню цін, він є неприродним. Тут, можливо, є змова... Тут треба підключити Антимонопольний комітет і з’ясувати... Тут повинні бути експертні заключення”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також повідомив, що сьогодні підписав доручення уряду знайти інструменти, “які б застабілізували ціни на цьому ринку”, оскільки пенсії і зарплати в Україні сьогодні невисокі.
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