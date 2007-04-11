Ківалов хоче ”демократично” звільнити суддів Печерського суду

Вища рада юстиції у наступну середу має намір розглянути питання про звільнення трьох суддів Печерського суду Києва, які призупинили дію постанови парламенту про повернення попереднього складу Центральної виборчої комісії.

Про це журналістам на прес-конференції повідомив член Вищої ради юстиції Сергій КІВАЛОВ.

Він сказав, що сьогодні протягом 4-х годин одна із секцій Вищої ради юстиції розглядала це питання і, за його словами, для «чистоти, щоб ніхто не сказав, що це політичне замовлення», було прийняте рішення запросити трьох суддів Печерського суду на засідання Вищої ради юстиції наступної середи.

С.КІВАЛОВ сказав, що таким чином вони зможуть розповісти і відповісти на запитання про те, яким чином було ухвалене рішення суду.

«Ви бачите, як усе демократично», - сказав С.КІВАЛОВ, додавши, що він, таким чином, не порушив жодного положення закону чи Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 3 квітня скасувала свою постанову від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, яку тоді очолював Сергій КІВАЛОВ.

Печерський районний суд м. Києва своєю постановою від 3 квітня зупинив дію постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. № 843-V „Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії” і № 844-V „Про скасування постанови Верховної Ради України „Про поновлення на посаді членів Центральної виборчої комісії”.

5 квітня С.КІВАЛОВ заявив, що ВР звільнить суддів Печерського районного суду Києва, якщо з`ясується, що вони прийняли неправомірне рішення про припинення постанови ВР про Центральну виборчу комісію. За його словами, це питання спочатку буде винесене на розгляд Вищої ради юстиції, потім - Комітету з питань правосуддя, а остаточне рішення прийматиме парламент.