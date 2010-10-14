Азаров: мета пенсійної реформи - не в підвищенні пенсійного віку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що мета пенсійної реформи полягає не у підвищенні пенсійного віку, а у зміні системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Брюсселі, організованій групою Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту.

За словами прем`єра, заяви про те, що пенсійна реформа спрямована на підвищення пенсійного віку, не відбиває її суті.

«Це абсолютне спотворення мети пенсійної реформи. Мета – створення системи, яка дозволила б зацікавити кожного громадянина країни з найпершого дня створювати собі пенсію. Ми йдемо від солідарної системи безвідповідальності, за якої 3,5 млн. осіб отримують зарплати нижчі за прожитковий мінімум, а значну частину зарплати одержують у конвертах», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр відзначив, що кошти, які кожний громадянин перераховуватиме на свої пенсійні рахунки, використовуватимуться для інноваційного розвитку країни.