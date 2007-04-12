Гриценко вжив додаткових заходів

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на час політичної кризи заборонив Головній військовій інспекції Міноборони підвищувати ступінь бойової готовності військових частин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у літаку, направляючись з робочою поїздкою до Херсонської області.

«Для того, щоб не було підозр, непорозумінь, міністр оборони вжив додаткових кроків, яких я не робив би у нормальній ситуації – вніс зміни до плану роботи Головної військової інспекції, яка згідно з планом приводить у підвищений ступінь бойової готовності окремі військкомати, частини, з’єднання для перевірки їх спроможності виконувати завдання на випадок бойових дій», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що такі заходи здійснені для того, щоб не провокувати підозр на період, поки буде розв’язуватися політичний конфлікт.

«Я заборонив проведення цих планових перевірок для того, щоб ніхто в жодній області – ні політики, ні місцеве населення - не сприймали ці заходи, як підготовку до силового втручання Збройних Сил у політичний процес», - підкреслив міністр.

А.ГРИЦЕНКО також нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від силових структур дотримуватись Конституції і законодавства, і жодним чином не втручатись в політичний конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня під час зустрічі з керівниками силових відомств Президент вкотре звернув увагу присутніх на те, що їхня місія виключно миротворча, аполітична. “Ви повинні демонструвати суспільству, що за будь-яких обставин здатні утримати громадський порядок і громадський спокій», - наголосив В.ЮЩЕНКО.