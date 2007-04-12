Військовий флот у Севастополі обізвали родзинкою

Міністр курортів і туризму АРК Володимир САВЕЛЬЄВ вважає, що військові флоти у Севастополі є родзинкою, що значно посилює туристичну привабливість регіону.

„Флот не лише не заважає розвитку туризму у Севастополі, а й, більше того, є тією родзинкою, завдяки якій туристична пропозиція стає єдиною у своєму роді і ще більш привабливою”, - заявив В.САВЕЛЬЄВ в інтерв’ю газеті „Слава Севастополя”.

За словами В.САВЕЛЬЄВА, „відвідування військових кораблів, екскурсії на підводні човни - це дійсно цікаво відпочиваючим, і тільки заради цього варто їхати в Севастополь”. Міністр навів приклад, що коли на День міста в Ялту заходить флагманський корабель Військово-Морських сил України „Гетьман Сагайдачний”, то за кілька днів стоянки біля набережної „його відвідують тисячі людей”.

На думку В.САВЕЛЬЄВА, присутність у Севастополі Чорноморського флоту РФ „для турбізнеса відіграє позитивну роль”. За словами члена кримського уряду, „саме ЧФ РФ допоможе залучити до Севастополя російського туриста”. Як вважає міністр, „взагалі військовий туризм дуже привабливий, особливо якщо тур-пропозиція буде комплексною. А вашому місту є що запропонувати: пам’ятники Кримської, Великої Вітчизняної війн, лінкорам „Императрица Мария” і „Севастополь”. В.САВЕЛЬЄВ додав, що „досвід співіснування військових баз і індустрії гостинності є, наприклад, у Мальти; чому б Севастополю не брати з неї приклад?”

Як також зазначив міністр, на сьогодні з боку АРК і найкрупніших кримських курортів назріла необхідність тісно співпрацювати не лише з севастопольськими туроператорами, а й з усіма представниками туристичної інфраструктури міста. За словами В.САВЕЛЬЄВА, із міст Криму у Севастополь направляється „величезний потік туристів, і нам не байдуже, як наших туристів будуть обслуговувати у вашому місті”. Зокрема, як сказав міністр, „ми не задоволені, що в Херсонес - колиску православ’я усієї Русі - можна потрапити лише за дуже великі гроші. А православним туристам, по суті, тільки Володимирський собор і потрібен”. Крім того, як додав він, „саме севастопольські туроператори є найсильнішими в Криму і завантажують туристами наші пансіонати і санаторії”. Тому, як вважає міністр, співробітництво могло б призвести до „зниження вартості путівок, а значить, до збільшення кількості відпочиваючих”.