Саратов: по підприємствах ЧФ ситуація взагалі кепська

Непродумані скорочення працівників - одна з головних причин нинішніх проблем підприємств і установ Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ під час зустрічі міської влади з профспілковим активом Севастополя. «Якщо говорити взагалі по підприємствах Чорноморського флоту, взагалі ситуація кепська. Тому що, пішовши на скорочення, (маються на увазі вивільнення працівників на підприємствах і в установах ЧФ РФ, що відбувалися останнім часом. - УНІАН) не були належним чином продумані механізми цього скорочення, дотримання законодавства, виплати вихідної допомоги тощо», - сказав він. Керівник міста додав: «І ось те, що позавчора тут голодували (мається на увазі 29 працівників «172-го конструкторсько-технологічного бюро ЧФ РФ - УНІАН), причина полягає в тому, що реально не було механізму».

В.САРАТОВ вчергове розповів, що зі свого боку він зробив усе можливе для вирішення ситуації, зокрема, «особисто виніс питання стосовно підприємств Чорноморського флоту на рівень президента Росії, особисто в Геленджику вручив йому листа, він подивився, і почався рух». На підтвердження своїх слів В.САРАТОВ додав, що командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ на зустрічі з ним «сказав, що ми борги по Будівельному управлінню, по 13-у заводу, 172-у КБ повинні закрити цього року».