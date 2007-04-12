Найближчими днями мітингувати майже ніщо не заважатиме

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних, а вночі і в Криму та Приазов`ї невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті 15-20°; у Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

14-15 квітня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; лише у західних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (14 квітня у північних, центральних та південних областях 2-7° тепла, 15 квітня у східних областях 1-3° морозу); вдень 8-13° тепла, у західних областях до 16°, у східних областях місцями 5-7° тепла.

16-17 квітня - без опадів, лише вночі 16 квітня у східних областях місцями невеликий мокрий сніг, вдень у Криму, а 17 квітня у південній частині невеликий дощ. Температура вночі 1-5° тепла, в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°; вдень 6-12° тепла, у західних областях, а 17 квітня в Україні, крім Криму, 9-15°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

14-15 квітня - хмарно з проясненнями. Вдень 14 квітня та вночі 15 квітня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; в решту часу без істотних опадів. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 14 квітня 2-7° тепла, 15 квітня 0-5° тепла; вдень 8-13° тепла.

16-17 квітня - без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°, вдень 16 квітня 7-12° тепла, 17 квітня 10-15°.