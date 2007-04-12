Черновецький заспокоїв: чутки про борги мерії - провокація

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спростував інформацію про борги столичної мерії за спожитий природний газ, назвавши її «провокаційною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо повідомлення прес-служби ДК “Газ України” про намір відключити з 11 квітня від газопостачання АЕК “Київенерго”.

«Зараз продовжується політична боротьба, зокрема і проти мене, самими недозволеними способами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Інформація про те, що у нас відключили газ через те, що ми за щось не заплатили - це провокаційне повідомлення. Ми за все заплатили. У нас 100-відсоткова оплата», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер також порадив журналістам з подібними питаннями звертатися надалі до офіційних джерел в Київській міській державній адміністрації, а не керуватися провокаційними заявами.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Газ України» доручила ВАТ “Київгаз” і УМГ “Київтрансгаз” відключити з 11 квітня від газопостачання АЕК “Київенерго”. Таке рішення ДК “Газ України” прийняла через значну заборгованість АЕК “Київенерго” перед компанією за спожитий цього року природний газ – понад 72 млн. грн.

Прес-служба компанії також поінформувала: “Газ України” повідомила про відключення від газопостачання підприємства-боржника Київську міську державну адміністрацію”. Йшлося про те, що компанія повідомила міськдержадміністрацію як власника “Київенерго” про відключення боржника, яким є саме “Київенерго”. Однак, через стилістичну неоднозначність, яка видна у процитованому реченні, багато ЗМІ “присвоїли” статус боржника самій Київській міськдержадміністрації.