Ющенко переконує Януковича, що не підсиджував його

Президент Віктор Ющенко не намагався зіграти на падінні рейтингу виконавчої влади, коли оголошував дострокові вибори.

Про це він заявив на прес-конференції у четвер.

"В полеміці з прем’єром я наводив такий аргумент, що легко переконатися, що Партія регіонів має усталений рейтинг, і рішення прийнято не тоді, коли партія влади втрачає свої позиції. Тому не можна сказати, що президент підіграє результатам (соцопитувань)", - зазначив Ющенко.

Він також нагадав, що у всіх демократичних виборах партія влади сама ініціює дострокові вибори.

"І та впертість, яка сьогодні існує, свідчить, що накоєно такі речі, які дискредитують ці сили", - зазначив президент.

"Суть в тому, що в цей момент, коли попрана Конституція, коли захиталася віра у верховенство права, ми маємо об`єднатися і сказати, що єдиним виходом мають бути дострокові вибори. Вибори відбудуться, без сумніву! А те, що для декого кампанія вже почалася, очевидно, що так", - додав Ющенко.

Президент також висловив сподівання, що політичні сили зроблять висновки з депутатських переходів, які відобразяться в списках.

"Не хочу вживати епітетів щодо зрадників, але ці вчинки, безумовно, будуть підлягати оцінці", - зазначив президент.

Він також висловив побажання, щоб "не свербіли руки, когось покласти на лопатки", бо "тільки через повагу ми можемо зберегти солідарність у суспільстві".

Українська правда