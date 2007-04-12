Ющенко переконує Януковича, що не підсиджував його
Та сподівається, що політики зроблять висновки
Президент Віктор Ющенко не намагався зіграти на падінні рейтингу виконавчої влади, коли оголошував дострокові вибори.
Про це він заявив на прес-конференції у четвер.
"В полеміці з прем’єром я наводив такий аргумент, що легко переконатися, що Партія регіонів має усталений рейтинг, і рішення прийнято не тоді, коли партія влади втрачає свої позиції. Тому не можна сказати, що президент підіграє результатам (соцопитувань)", - зазначив Ющенко.
Він також нагадав, що у всіх демократичних виборах партія влади сама ініціює дострокові вибори.
"І та впертість, яка сьогодні існує, свідчить, що накоєно такі речі, які дискредитують ці сили", - зазначив президент.
"Суть в тому, що в цей момент, коли попрана Конституція, коли захиталася віра у верховенство права, ми маємо об`єднатися і сказати, що єдиним виходом мають бути дострокові вибори. Вибори відбудуться, без сумніву! А те, що для декого кампанія вже почалася, очевидно, що так", - додав Ющенко.
Президент також висловив сподівання, що політичні сили зроблять висновки з депутатських переходів, які відобразяться в списках.
"Не хочу вживати епітетів щодо зрадників, але ці вчинки, безумовно, будуть підлягати оцінці", - зазначив президент.
Він також висловив побажання, щоб "не свербіли руки, когось покласти на лопатки", бо "тільки через повагу ми можемо зберегти солідарність у суспільстві".