Ющенко хоче бачити у Нашій Україні тих, хто сприймається ”на ура”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності оновлення лав “Народного Союзу Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я переконаний, що “Наша Україна” має бути радикально оновлена”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, у цій партії мають бути особи, які “на ура” сприйматимуться суспільством.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО є почесним головою партії "Народний Союз Наша Україна".

На з’їзді 31 березня головою партії було обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.