Ющенко хоче бачити у Нашій Україні тих, хто сприймається ”на ура”
15:13, 12 квітня 2007Суспільство
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Президент за радикальне оновлення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності оновлення лав “Народного Союзу Наша Україна”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
“Я переконаний, що “Наша Україна” має бути радикально оновлена”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, у цій партії мають бути особи, які “на ура” сприйматимуться суспільством.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО є почесним головою партії "Народний Союз Наша Україна".
На з’їзді 31 березня головою партії було обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
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