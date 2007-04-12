Семенюк не буде виставляти на продаж об`єкти, якщо нічого не зміниться

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК не виключає, що у разі продовження падіння фондового ринку може звернутися в Кабінет Міністрів з пропозицією переглянути план-графік приватизації на другий квартал поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні заявила журналістам після розширеного засідання парламентського комітету з питань економічної політики

«Якщо продовжуватиметься падіння фондового ринку, я не виставлятиму (на продаж) об`єкти. Просто виходитиму з пропозицією до Кабінету Міністрів переглянути план-графік приватизації на другий квартал», - сказала голова ФДМУ.

Як уточнила В.СЕМЕНЮК, вона проситиме зменшити план, який на сьогоднішній день становить 2 млрд. 37 млн. грн.

В.СЕМЕНЮК також вважає, що «необхідно змістити план трохи далі, коли буде стабільність».

Сьогодні, за її словами, продати заплановану кількість об`єктів можна, проте одержати за них достатню кількість грошей не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.СЕМЕНЮК заявляла, що політична криза може зірвати план приватизації в другому кварталі.

“Інвестори зайняли вичікувальну позицію щодо вкладення інвестицій в українські підприємства. Це може завдати значної шкоди виконанню планових надходжень від приватизації вже в другому кварталі нинішнього року, а також зашкодити Фонду реалізувати на всіх ділянках його роботи проекти з налагодження ефективного управління державною власністю”, - зазначила В.СЕМЕНЮК.

За її словами, на фондовому ринку вже спостерігається зниження попиту на цінні папери, що негативно вплине на процес купівлі-продажу об`єктів і пакетів акцій.