Зварича під конвоєм доставили до суду

Сьогодні об 11.00 Оболонський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи за обвинуваченням в хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, підсудного під конвоєм доставлено зі слідчого ізолятора до залу судових засідань.

Як зазначив на початку засідання головуючий у процесі суддя Владислав ДЕВ’ЯТКО, напередодні до суду надійшло клопотання від підсудного про те, щоб його справа розглядалася не одним суддею, а колегіально – трьома суддями.

Як пояснив головуючий, підсудний має право заявити таке клопотання, оскільки за вчинений підсудним злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад 10 років.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.