Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9480/7,9540, на 12:00 ціни піднялися 7,9525/7,9560 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2613/17, на 12:00 ціни знизилися 0,2611/13. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 30,4201 (-0,0234).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3908/10, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,0435/11,0545, на 12:00 ціни пішли вгору 11,0635/11,0705.