Ющенко підпише Податковий кодекс, ухвалений ”нелегітимною” Радою?

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ упевнений, що після прийняття Податкового кодексу Верховною Радою документ буде підписаний Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив на брифінгу сьогодні.

«Податковий кодекс чекає вся країна, вся промисловість, тому він буде прийнятий. По-перше, я глибоко переконаний, що ситуація нормалізується найближчим часом, приступить до роботи Верховна Рада, і Податковий кодекс буде розглянуто, прийнято і підписано Президентом», - сказав АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні парламентського комітету з питань економічної політики М.АЗАРОВ повідомив, що 18 квітня проект Податкового кодексу буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України, а ще через тиждень - розглянутий Верховною Радою.

Раніше перший заступник голови Державної податкової адміністрації України Вадим КАЙЗЕРМАН заявляв, що проект Податкового кодексу передбачає введення податку на нерухомість, який зараховуватиметься до місцевих бюджетів.

Крім того, в кодексі буде передбачено зниження податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці й адміністрування податків, зокрема ПДВ.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу.

Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%.

Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.