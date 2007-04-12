Партія регіонів погодиться на вибори, якщо...

Політичні експерти вважають, що Партія регіонів може погодитись на дострокові вибори за умови їхнього перенесення на осінь цього року.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень політичних цінностей, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Партія регіонів може погодитись на дострокові вибори за трьох умов. По-перше, за його словами, це перенесення дати виборів на осінь 2007 року. «По-друге, одночасні парламентські і президентські вибори. Третя умова – згода соціалістів на дострокові парламентські вибори. Але третя умова пов’язана з першою умовою. Якщо буде перенесена дата виборів на осінь, то тоді соціалісти можуть погодитись і сприйняти указ Президента про розпуск парламенту як законний, а дострокові вибори до парламенту як неминучі”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зауважив, що умови, які на цей момент висуває Партія регіонів, а саме: одночасні дострокові вибори і Верховної Ради, і Президента, є нереалістичними. Глава держави Віктор ЮЩЕНКО ніколи не погодиться на такий компроміс, тому потрібно шукати іншу формулу для порозуміння, зазначив О.ДОНІЙ. На його думку, компромісом може бути перенесення виборів на осінь, для чого повинен бути підписаний спільний договір між В.ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, де б чітко окреслювалася дата наступних дострокових парламентських виборів. Формальне рішення щодо перевиборів можна було би ввести в дію новим указом Президента рівно за два місяці до визначеної у договорі дати, додав О.ДОНІЙ.

Як сказав директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ, «у Партії регіонів є декілька напрямків. Один напрямок більш жорсткий – це наполягати на рішенні Конституційного Суду і не погоджуватися на вибори». Але, виходячи із заяви В.ЯНУКОВИЧА, що проведення дострокових виборів можливе за будь-якого рішення КС, «домінує лінія погодитись на парламентські вибори, проте не зараз, а десь восени, після зміни відповідного законодавства і якщо буде таке рішення КС», сказав політолог.

Керівник соціологічної служби «Центр розширення можливостей» Віктор НЕБОЖЕНКО серед умов, за яких Партія регіонів може піти на дострокові вибори, назвав «загальнополітичну, коли всередині пропрезидентських і прокабміновських сил гору візьмуть голуби, а не яструби, тобто ті, які хочуть йти на якісь угоди». Другою умовою, за словами політолога, є перенесення виборів на жовтень. Крім того, вважає В.НЕБОЖЕНКО, необхідні виступи Президента і прем’єр-міністра, у яких би вони закликали своїх прихильників залишити столицю і визнали, що конфлікт вичерпано.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що за нинішніх обставин буде політично мудро не чекати рішення КС, а вийти на формулу призупинення кризи і організації дострокової виборчої кампанії силами парламентських суб’єктів і Президента. За його словами, існує формула, що виборча кампанія може стати частиною загального плану загальнополітичної стабілізації, коли «спочатку сторони домовляються про призупинення останніх рішень, беруть політичні канікули і використовують це для того, щоб оптимізувати Конституцію, завершити реформу місцевого самоврядування, а потім у три етапи проводять виборчу кампанію, починаючи з кінця 2007 року. Перший етап – самоврядування, другий етап – парламентські вибори і завершальний етап – дострокові президентські вибори».