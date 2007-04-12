Будинок Уряду сунеться з пагорба

Будинок, де розташований Уряд України по вулиці Грушевського в Києві, потребує капітального ремонту. Про це повідомив начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів і звітності Секретаріату Кабінету Міністрів України Олександр ВОРОНА на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що окрім внутрішнього ремонту будівлі необхідне зміцнення фундаменту. "На сьогодні, в результаті особливостей ландшафту і типу фундаменту, одне з крил будівлі поступово сповзає вниз по пагорбу, тому необхідний капремонт", - відзначив О.ВОРОНА.

За його словами заплановано, що протягом 2007-2008 років будуть проведені проектні роботи. Поточного року на ці цілі передбачено 13 млн. грн. Проведення ремонтних робіт може розпочатися в 2009 році і триватиме 2-2,5 роки.

О.ВОРОНА також повідомив, що перед проведенням ремонту планується повністю звільнити будинок. Так, за його словами, Міністерство фінансів України переїде в своє приміщення на вул. Межігирській, а Міністерству економіки будуть надані два приміщення на бульварі Дружби народів. Будинок для тимчасового розміщення Кабінету Міністрів ще не знайдено.

Довідка УНІАН. Будинок Уряду побудований в 1937 році.