Мороз: компроміс можливий

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наполягає на тому, що дострокові вибори до ВР мають проходити лише разом із достроковими президентськими виборами

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

На запитання кореспондента УНІАН, чи можливий компроміс політичних сил у питанні проведення дострокових виборів, але з перенесенням їх з 27 травня на пізніший термін, О.МОРОЗ відповів: «Можливий і такий компроміс при умові, що вибори будуть і Президента, і парламенту».

Він зазначив, що слухав сьогоднішню прес-конференцію Президента Віктора ЮЩЕНКА і побачив, «наскільки чітко Віктор Андрійович знає норми Конституції котрі дають гарантії проти дострокових президентських виборів». «Він послався на ці норми, але (у Конституції) там ще є підстави», - зазначив О.МОРОЗ.

Водночас голова ВР зауважив що коли В.ЮЩЕНКО говорить про достроковий розпуск парламенту, то чомусь не посилається на ст. 90 Конституції, у якій також є чіткі підстави для розпуску парламенту.

О.МОРОЗ погоджується, що на сьогодні створена «юридична колізія». Він зазначив, що ніхто не відміняв постанов Верховної Ради і вони обов’язкові на всій території України, але при цьому ніхто не відміняв і указу Президента про розпуск парламенту.

«Але конфлікт між цими двома правовими актами існує. Це юридичний конфлікт, і його треба розв’язувати, так як він створений. Якщо політичними методами – значить, політичними його треба знімати», - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, необхідно одночасно скасувати як акти ВР, так і указ Президента, а потім сідати за стіл переговорів, «і виявиться, що нам немає навколо чого вести дискусію».

За словами О.МОРОЗА, на сьогодні уже не існує навіть формальної підстави (для розпуску ВР), на яку посилався Президент України, оскільки парламент скасував норму Регламенту ВР щодо можливості народних депутатів одноосібно приєднуватися до парламентської коаліції.

Голова ВР наголосив, що усі розмови про те, що нібито деякі політичні сили відмовилися від своїх виборчих програм «і мало не зрадили інтереси народу», є не чим іншим як «домислами такого політологічного характеру, а не юридичними аргументи». «А Президент і інші представники влади повинні керуватися, безперечно, правовими нормами», - заявив О.МОРОЗ.