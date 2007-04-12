Сутичка біля Кабміну виявилася ножовою бійкою в партійному офісі

Сьогодні ввечері у центрі Києва на вулиці Грушевського, 18, де розташовано офіс партії “Братство”, внаслідок інциденту п’ятеро осіб отримали ножові поранення, двох госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, як зазначив начальник ДЗГ МВС Костянтин СТОГНІЙ, в офісі “Братства” відбувалась “лекція”, вхід на яку був вільний. Втім, як сказав К.СТОГНІЙ, з якихось обставин між присутніми виникла перепалка, яка перетворилась на бійку.

Водночас К.СТОГНІЙ зазначив, що, за попередніми даними, які надійшли до міліції, інцидент стався через те, що присутня у залі, де відбувалась “лекція”, дівчина якось не так відгукнулась на слова іншого присутнього. Після цього до неї підійшли троє осіб з охорони “Братства” і в грубій формі попросили її залишити приміщення. Як сказав К.СТОГНІЙ, в результаті конфлікту зав’язалась бійка.

У той же час він зауважив, що, за іншими даними від співробітників МВС, поблизу офісу партії “Братство” було знайдено пораненого чоловіка, який вказав на інцидент, через який він отримав поранення.

За інформацією цієї людини, співробітники охорони Верховної Ради знайшли по слідах крові ще одну особу, яка також отримала поранення.

За словами К.СТОГНІЯ, у двох поранених, яких було виявлено, за попередніми висновками, поранення грудної клітини та черевної порожнини.

Співробітниками Печерського райвідділу міліції затримано декілька десятків осіб, які перебували в офісі “Братства”.

На даний час, зауважив К.СТОГНІЙ, цей випадок кваліфікується співробітниками міліції як хуліганство. Втім, не виключено, зауважив він, що справу може бути перекваліфіковано.