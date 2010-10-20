Водій «швидкої» з кортежу Януковича отримав 5 років умовно

Миколу ДЕМИДЕНКА, водія швидкої допомоги з кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка протаранила таксі, засуджено до 5 років умовно з відстроченням покарання на три роки. Крім того, у нього на три роки відібрали права.

Про це повідомляє газета «Сегодня».

Видання нагадує, що в аварії, яка трапилася у квітні 2010 року на Харківській площі Києва, загинув таксист Олексій Чижиков, двоє його пасажирів одержали серйозні травми.

ДТП сталася, коли кортеж Президента поспішав до аеропорту «Бориспіль». «Швидка», за кермом якої був М.ДЕМИДЕНКО, відстала і, намагаючись наздогнати решту машин, вилетіла на Бориспільське шосе, коли регулювальник показував знак «увага». Прямо перед «швидкою» на перехрестя виїхало таксі. Водій загинув на місці, у пасажира була черепно-мозкова травма, закрита травма грудей, перелом руки. Його дружина потрапила до реанімації з черепно-мозковою травмою.

Прокурор вимагав покарати М.ДЕМИДЕНКА за статтею, яка передбачає до 8 років в`язниці. Проте навіть батько загиблого таксиста був проти такого жорсткого вироку. «Винуватий не він, а ті, хто організовував рух, останньою повинна була їхати не «швидка», а машина ДАІ з мигалкою», - сказав він раніше «Сегодня».