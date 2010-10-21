СБУ присвоїла справі львівського історика гриф «цілком таємно»

Кримінальній справі, порушеній після вилучення у львівського історика Руслана ЗАБІЛОГО електронних носіїв, присвоєно гриф "цілком таємно".

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, відповідна інформація міститься у відповіді першого заступника голови СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО на запит активіста сайту "Майдан" Олександра СЕВЕРИНА.

О.СЕВЕРИН, зокрема, цікавився, які матеріали можуть на думку СБУ бути підставою для затримання громадян України, вилучення документів і порушення кримінальних справ. "...Вказаній кримінальній справі було надано гриф цілком таємно, - йдеться у відповіді керівництва СБУ. - Оприлюднення результатів експертного дослідження вилучених матеріалів до повного їх вивчення та інших відомостей по справі є передчасним та необґрунтованим".

Нагадаємо, що 8 вересня в Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 години допитували українського історика Р.ЗАБІЛОГО, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

За даними Української Гельсінкської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи, працівники СБУ без жодної санкції суду та з численними порушеннями процесуального законодавства вилучили у нього ноутбук і два зовнішні жорсткі диски.

У цих носіях інформації, як наголошують правозахисники, окрім наукових досліджень самого Р.ЗАБІЛОГО, містилися електронні копії історичних матеріалів та архівних документів, що не становлять і за законодавством не можуть становити державну таємницю. Однак 9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ: «Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела несанкціонований обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років, повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху