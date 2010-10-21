Торгівці лякають ростом цін через втручання Кабміну

Посилення держрегулювання в сфері торгівлі призведе до зростання цін і витіснення соціальних товарів з прилавків магазинів на ринки. Такий висновок робить тижневик «Коментарі:», проаналізувавши відповідні пропозиції Міністерства економіки України.

Як відомо, чиновники пропонують встановити граничні торгові надбавки (15%) на свіжу рибу, оселедці, сало, сосиски, сардельки, спреди і «борщовий набір» (картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю, часник). При цьому, як відзначають експерти, Мінекономіки повністю ігнорує реалії ринку, хоча перелік товарів і розміри надбавок з ретейлерами і аграріями детально обговорювалися протягом кількох місяців.

«Як можна встановлювати загальну граничну надбавку на овочеву групу на рівні 15%, коли видатки на зберігання, доставку і фасування цієї продукції протягом року сягають 30% і більше?», -- говорить гендиректор Української торгової асоціації Ігор КІШКО.

Якщо ж додаткові витрати перекладуть на роздріб, то супермаркети просто відмовляться її продавати. А скорочення конкуренції серед каналів збуту приведе до неконтрольованого підвищення цін базарними перекупниками.

У той же час деякі експерти стверджують, що у мереж є перевірені способи, щоб ухилитися від обмежень торговельної надбавки. За словами маркетолога Антона БІЛЕЦЬКОГО, найпоширеніший з них -- збільшення ціни на вході, яка формується через посередників і дистриб`юторів.

Ще один випробуваний спосіб - фіктивне підвищення закупівельних цін у виробників та імпортерів, які вони потім повертають мережам як прибуток, недоотриманий офіційно. Тобто збільшується обсяг роботи з чорним налом.

У цілому ж, підкреслюють «Коментарі:», посилення держрегулювання в сфері торгівлі вплине на зростання цін незрівнянно більше, ніж інфляція. Крім того, закручування гайок призведе до нівелювання основного досягнення останніх років - посилення конкуренції між мережами, яке є, по суті, ринковим гальмом зростання цін.