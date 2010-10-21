Екс-чиновнику Міноборони дали 8 років

За незаконне відчуження 27 військових містечок засуджено до 8 років позбавлення волі директора філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України "Укроборонбуд".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне вирок виніс підсудному вчора Шевченківський районний суд Києва.

Як з’ясувалося в ході слідства, вказаний керівник упродовж 2006 року, перевищуючи службові повноваження, не отримавши дозволу міністра оборони України та погодження відповідного структурного підрозділу міністерства, уклав від імені Міноборони низку договорів із комерційними структурами про спільне будівництво на території військових містечок по усій території України. При цьому як пай Міністерства оборони України вносились об`єкти нерухомості, на території яких планувалось будівництво. В подальшому посадовцем підписувались угоди про компенсацію комерційними структурами вартості паю Міністерства оборони України та акти про передачу військових містечок та окремих споруд цим комерційним структурам.

Внаслідок цих дій 27 об`єктів нерухомості ринковою вартістю понад 101 млн. грн. незаконно вийшли з володіння Міністерства оборони України.