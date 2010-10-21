Азаров вирішив, що «діяльність» Верховної Ради важливіша за закони?

Кабінет міністрів України збільшив на 4 млн. грн. видатки на обслуговування діяльності Верховної Ради.

Відповідну постанову уряду № 1994-р “Про перерозподіл окремих бюджетних призначень, передбачених апарату Верховної Ради України на 2010 рік” від 20 жовтня оприлюднено на урядовому порталі.

Постановою передбачається здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених апарату Верховної Ради України у межах загального фонду державного бюджету, в сумі 4 млн. гривень шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою “Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України” і збільшення обсягу видатків розвитку за програмою “Обслуговування діяльності Верховної Ради України”.