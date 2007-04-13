«Укрзалізниця» призначила 20 додаткових поїздів на травневі свята

“Укрзалізниця” продовжує роботу з призначення додаткових поїздів на травневі свята, й станом на 13 квітня вже призначені 20 поїздів.

Як наголошується в повідомленні прес-служби відомства, робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів продовжується, в разі потреби залізницями ще призначатимуться додаткові поїзди.

Зокрема, на сьогодні Південно-Західна залізниця призначила 7 додаткових поїздів, Придніпровська залізниця - 8 додаткових рейсів і поїздів, Одеська залізниця - 3 поїзди, Південна й Донецька дороги призначили по одному додатковому поїзду.

Крім того, за даними «Укрзалізниці», «Российские железные дороги» призначили на сьогодні 10 додаткових поїздів на травневі свята.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначала на великодні свята цього року 36 додаткових поїздів.