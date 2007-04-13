У депутата Львівської облради викрали машину прямо з гаража

19:02, 13 квітня 2007
Суспільство
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Ведеться розслідування

У місті Пустомити Львівської області з приватного гаража депутата Львівської обласної ради, члена фракції “Наша Україна”, головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Олександра ЛЕМІШКА невідомі викрали автомобіль “Тойота-Камрі”, 2006 року випуску.

Як поінформувало УНІАН джерело в Головному управлінні МВС України у Львівській області, зловмисники розрізали стіну металевого гаража і в такий спосіб заволоділи автомобілем.

За даним фактом проводиться розслідування.

 

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