У депутата Львівської облради викрали машину прямо з гаража

У місті Пустомити Львівської області з приватного гаража депутата Львівської обласної ради, члена фракції “Наша Україна”, головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Олександра ЛЕМІШКА невідомі викрали автомобіль “Тойота-Камрі”, 2006 року випуску.

Як поінформувало УНІАН джерело в Головному управлінні МВС України у Львівській області, зловмисники розрізали стіну металевого гаража і в такий спосіб заволоділи автомобілем.

За даним фактом проводиться розслідування.