В Одесі трамвай зійшов з рейок та зіткнувся з маршруткою: є постраждалі
16:30, 23 жовтня 2010Суспільство
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Двох людей відвезли до лікарні
Сьогодні в Одесі внаслідок зіткнення трамвая і маршрутного таксі постраждали дві людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося близько 14.00.
За попередніми даними, трамвай із невстановлених поки причин на перехресті зійшов з рейок і зіткнувся з мікроавтобусом.
На місці працюють правоохоронні підрозділи. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.
За уточненими даними, 65-річна жінка отримала струс мозку, а у 35-річного чоловіка є підозра на переломи. Обидва госпіталізовані до лікарні.
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