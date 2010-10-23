В Одесі трамвай зійшов з рейок та зіткнувся з маршруткою: є постраждалі

Сьогодні в Одесі внаслідок зіткнення трамвая і маршрутного таксі постраждали дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося близько 14.00.

За попередніми даними, трамвай із невстановлених поки причин на перехресті зійшов з рейок і зіткнувся з мікроавтобусом.

На місці працюють правоохоронні підрозділи. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.

За уточненими даними, 65-річна жінка отримала струс мозку, а у 35-річного чоловіка є підозра на переломи. Обидва госпіталізовані до лікарні.