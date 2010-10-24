Україна використає можливості Білорусі в Митному союзі

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сподівається, що Білорусь зможе відстоювати інтереси України на митному просторі з Російською Федерацією і Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив у Києві під час відкриття українсько-білоруського ярмарку сільськогосподарської продукції.

«Створено митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. І я думаю, що ми зобов’язані використати можливості Білорусі, щоб відстояти наші позиції на цьому просторі. Тому що Росія - досить масштабний, і набагато років наперед, споживач сільськогосподарської продукції. Тобто, ми політично «використаємо» Білорусь в цьому напрямку», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

Також, за його словами, Білорусь випередила Україну у виробництві сільськогосподарської техніки. «Ми відпрацюємо систему лізингів. І звичайно, Білорусь буде споживачем нашого насіння, споживачем нових сортів. І об’єднавши зусилля, тут можна щось зробити. Але найголовніше - це політичне лобіювання наших інтересів на митному просторі», - додав М.ПРИСЯЖНЮК.