У Криму врятували двох жінок, які заблукали в горах

У Криму співробітники оперативної групи Головного управління МНС, місцевого пошуково-рятувального загону та контрольно-рятувальної служби врятували двох жінок, які заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 23 жовтня на схилах гір Демерджи та Юки-Тепе під час пішої прогулянки заблукали двоє жінок (1984 р.н. та 1989 р.н.), і одна з них (1989 р.н.) зірвалася зі схилу та отримала травми. Завдяки швидким та рішучим діям рятувальників постраждалих було виявлено у розщілині глибиною близько 100 м на північно-західному схилі гори Юки-Тепе. За допомогою альпіністського спорядження жінок підняли у безпечне місце та надали першу медичну допомогу.

Після спуску з гори одну постраждалу с травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Сімферополь. Друга жінка від госпіталізації відмовилась.