На Кіровоградщині пограбували голову ДВК: забрали документацію і печатку

Учора близько 19.00 у місті Світловодськ Кіровоградської області невідомий чоловік пограбував голову дільничної виборчої комісії №25008 Євгенію ДОБРОВОЛЬСЬКУ, забравши портфель з виборчою документацією і печаткою комісії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив кандидат у депутати Світловодської міської ради від партії “Єдиний Центр” Серій ТИШКО.

За його словами, жінка поверталась додому після роботи в ДВК. Портфель з виборчою документацією, протоколами засідань, запрошеннями, списками виборців і печаткою вона забрала із собою, оскільки у приміщенні ДВК не було сейфу.

С.ТИШКО зазначив, що чоловік напав на голову комісію ззаду, вирвавши з її рук лише портфель, хоча на плечі у жінки була сумка з особистими речами.

“Жінці 62 роки. Навздогін грабіжнику вона просила забрати її речі та гроші, а взамін повернути портфель, але нападник явно діяв цілеспрямовано”, - сказав С.ТИШКО.

Він повідомив, що голова ДВК неодноразово зверталася до голови Світловодської міської виборчої комісії та секретаря міськради з проханням відповідно до вимог закону забезпечити ДВК сейфом для зберігання документації, але нічого не було зроблено.

За інформацією С.ТИШКА, після повідомлення про пограбування на місці події працювали співробітники міліції та СБУ.

“З того, що сталося, можна зробити висновок, що виборчі дільниці у Світловодську не готові до проведення виборів. Мені відомо, що сейфів для зберігання документів не мають ще кілька дільниць”, - сказав С.ТИШКО.