УЄФА чекає доказів підкупу чиновників при визначенні країн Євро-2012

УЄФА чекає на докази підкупу чиновників цієї організації при визначенні країн - організаторів Євро-2012 до середи, 27 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у заяві УЄФА, текст якої наводить польська агенція РАР.

“Хочемо підкреслити, що – як завжди у подібних випадках – слідство може бути розпочате на базі конкретних доказів”, - зазначено у заяві.

Наразі ж в УЄФА вважають звинувачення у корупції “на сьогодні безпідставним”.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

В УЄФА вважають безпідставними звинувачення у корупції при визначенні країн, що прийматимуть фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомив Генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО.

Довідка УНІАН. Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердила організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.