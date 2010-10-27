НБУ обіцяє розібратися з проблемними банками до кінця місяця

Рішення з приводу питання про докапіталізацію «Банку Надра» і «Родовід Банку» буде прийняте до кінця цього місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ журналістам у середу.

«До кінця місяця буде прийняте рішення, будуть озвучені результати аудиторської перевірки і відразу буде прийняте рішення про термін докапіталізації», - сказав С.АРБУЗОВ, при цьому він уточнив, що йдеться про «Банк Надра» і «Родовід Банк».

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що аудит «Банку Надра» має бути завершений до 30 жовтня ц.р. Під час аудиту має бути визначена потреба в його докапіталізації.

Раніше НБУ заявляв, що оцінює необхідність у докапіталізації «Банку Надра» на рівні 10 млрд. грн. Передбачалося, що ці кошти будуть внесені до капіталу банку Мінфіном і приватним інвестором на паритетних умовах.

Необхідність у докапіталізації «Родовід Банку» регулятор оцінює у 5,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. «Банк Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в «Банку Надра» була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

У травні 2010 року були зроблені заяви про можливу спільну докапіталізацію «Банку Надра» на паритетних умовах за участю держави і власника міжнародної холдингової компанії Group DF Дмитра ФІРТАША.

«Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізирований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.