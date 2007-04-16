Погода на 17-26 квітня

Завтра в Україні переважно без опадів, лише у Криму та Приазов`ї дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень 11-16° тепла; у Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла.

18-19 квітня - хмарно з проясненнями. Часом дощі, у Карпатах з мокрим снігом, вдень 18 квітня у західних, вночі 19 квітня у центральних областях місцями сильні дощі. 18 квітня вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній половині без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, а 19 квітня і у південних областях та у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (18 квітня на Лівобережжі на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°); вдень 10-15° тепла, у західних областях, а 19 квітня в Україні 7-12°.

20 квітня вдень у західних, північних, більшості центральних областей України, 21 квітня у південно-східній половині невеликі, місцями помірні дощі. Температура вночі 1-7° тепла, 20 квітня у північних, центральних та східних областях на поверхні грунту, 21 квітні у північно-західній частині на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень 10-16° тепла, 20 квітня у західних областях, а 21 квітня на більшій частині території України, окрім крайнього півдня, 7-13°.

22-26 квітня утримається прохолодна погода із заморозками вночі 22-24 квітня на поверхні грунту та місцями у повітрі, 25-26 квітня у східних та південних областях місцями на грунті 0-5°, денна температура поступово підвищиться від 10-16° тепла до 14-20°, 26 квітня у південних та центральних областях місцями до 22°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

18-19 квітня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (вночі 18 квітня без істотних опадів). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 18 квітня 10-15° тепла, 19 квітня 7-12°.

20 квітня вдень невеликий, місцями помірний дощ; в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту (20 квітня місцями), а 21 квітня і у повітрі заморозки 0-4°; вдень 20 квітня 10-15° тепла, 21 квітня 7-12°.