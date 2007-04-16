СБУ: Затуліна ввели в оману

У Службі безпеки України вважають, що сьогоднішній приїзд директора Інституту країн СНД, депутата Держдуми Росії Костянтина ЗАТУЛІНА був незаконним, і саме через це його не допустили на територію України в київському аеропорту “Бориспіль”.

Як зазначив сьогодні на прес-конференції в Києві виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, “на наш погляд, трапилась прикра сит

уація для сторони захисту (К.ЗАТУЛІНА – УНІАН), оскільки пан ЗАТУЛІН не був поінформований, що засідання суду не призначене (на 16 квітня)”. А відтак, зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, його приїзд був поза законом.

При цьому він висловив сподівання, що «адвокат К.ЗАТУЛІНА, якого ми запросили (для співбесіди - УНІАН) у людяний спосіб поінформує його, якщо він не отримав таке повідомлення, що дата засідання ще не призначена».

Водночас, як поінформував УНІАН адвокат К.ЗАТУЛІНА Андрій ФЕДУР, Вищий адміністративний суд мав розглянути його скаргу та скаргу К.ЗАТУЛІНА сьогодні, однак з невідомих для нього причин цього не сталося. За словами А.ФЕДУРА, як йому стало відомо, судове засідання має відбутися 16 травня.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2006 р. СБУ заборонила в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь у акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.