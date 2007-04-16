Ющенко призначив заступника голови СБУ

20:46, 16 квітня 2007
Суспільство
1278

Про це УНІАН повідомили неофіційно

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступником голови Служби безпеки України Віталія ЦИГАНКА.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Секретаріаті Президента, відповідний Указ Президент підписав сьогодні, 16 квітня.

Генерал-майор В.ЦИГАНОК працював начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter