Ющенко призначив заступника голови СБУ
20:46, 16 квітня 2007Суспільство
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Про це УНІАН повідомили неофіційно
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступником голови Служби безпеки України Віталія ЦИГАНКА.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Секретаріаті Президента, відповідний Указ Президент підписав сьогодні, 16 квітня.
Генерал-майор В.ЦИГАНОК працював начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.
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