Ющенко призначив заступника голови СБУ

Про це УНІАН повідомили неофіційно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступником голови Служби безпеки України Віталія ЦИГАНКА. Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Секретаріаті Президента, відповідний Указ Президент підписав сьогодні, 16 квітня. Генерал-майор В.ЦИГАНОК працював начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

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