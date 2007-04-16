Тимошенко: програма нового уряду вже готова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що передвиборна програма БЮТ стане програмою уряду, сформованого демократичними силами за результатами дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, представляючи передвиборну програму БЮТ на міжпартійному з`їзді політичних партій, що входять до складу Блоку Юлії Тимошенко.

«Нам не потрібно буде, як чинному урядові, рік жити без програми, тому що їм просто соромно в програмі написати, що вони прийшли для того, аби поділити залишок державних ресурсів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ переконана, що після дострокових виборів демократичні команди підпишуть коаліційну угоду і сформують правлячу коаліцію. «Я хочу нагадати, що коаліційна угода підписана, і вона діє на той момент, коли ми перемагаємо демократичною командою. Я знаю, наша перемога буде. Я знаю, що коаліція демократичних сил буде створена і що програма нашого уряду буде одночасно внесена із затвердженням прем`єр-міністра», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО представила основні принципи передвиборної програми БЮТ, зокрема у сфері культури і ЗМІ, у сфері соціальної і економічної політики. Серед основних положень програми БЮТ - проведення судової реформи, відділення влади від кримінальних кланів, розробка Податкового кодексу, підготовка нового тексту Конституції, також Пенсійного кодексу.