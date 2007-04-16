Хто спаплюжив мусульманське кладовище

Кримська міліція закликає громадськість надати активну допомогу слідству в пошуку осіб, які спаплюжили 35 могильних плит на мусульманському кладовищі в сімферопольському селі Софіївка.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

Як нагадує міліція, 15 квітня - в поминальний день - прийшовши на сільське кладовище, люди виявили численні пошкодження могил мусульманського сектора і звернулися до МВС. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Сімферопольського райвідділу міліції.

За припущенням, злочин було скоєно в ніч з 14 на 15 квітня.

Дана подія офіційно зареєстрована в Сімферопольському райвідділі міліції, триває перевірка, за підсумками якої буде порушено кримінальну справу за фактом вандалізму і хуліганства. Проводяться активні оперативно-розшукові заходи, ведеться опитування місцевих жителів, відзначили в ЦГЗ.

Міліція просить громадян повідомляти наявну інформацію по телефону довіри Сімферопольського райвідділу міліції. Конфіденційність гарантується.