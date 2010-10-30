Азербайджану потрібні вертольоти

Азербайджан зацікавлений у придбанні продукції українських авіабудівних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи переговори з Президентом Азербайджану Гейдаром АЛІЄВИМ.

Український прем`єр зазначив, що мова йде, перш за все, про вертольотобудування.

«АЛІЄВ каже: це прекрасна ідея, я готовий в це гроші вкласти. У вас є двигуни і фахівці, а мені потрібні вертольоти», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що перші віце-прем`єри двох країн уже отримали завдання опрацювати це питання і вийти з конкретними пропозиціями.