Азербайджану потрібні вертольоти
02:47, 30 жовтня 2010Суспільство
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Азаров коментує переговори
Азербайджан зацікавлений у придбанні продукції українських авіабудівних підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи переговори з Президентом Азербайджану Гейдаром АЛІЄВИМ.
Український прем`єр зазначив, що мова йде, перш за все, про вертольотобудування.
«АЛІЄВ каже: це прекрасна ідея, я готовий в це гроші вкласти. У вас є двигуни і фахівці, а мені потрібні вертольоти», - сказав М.АЗАРОВ.
Він також повідомив, що перші віце-прем`єри двох країн уже отримали завдання опрацювати це питання і вийти з конкретними пропозиціями.
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