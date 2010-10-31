Кандидат у депутати погрожував розправою студентці-спостерігачу

Кандидат у депутати Миколаївської міської ради Михайло ПЛУЖНИКОВ погрожував фізичною розправою 19-річній студентці-спостерігачеві від мережі «Опора» в Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомила координатор громадської мережі «Опора» в Миколаївській області Олена КАБАШНА.

Серйозний конфлікт виник на дільниці №20091, де за рішенням тервиборчкому були вивішені листівки, що містять не тільки біографію М.ПЛУЖНИКОВА, як передбачено законом, а й матеріали, які спостерігач розцінила як агітацію. Дівчина зажадала від комісії заклеїти агітаційні матеріали.

Невдовзі на дільницю приїхав сам М.ПЛУЖНИКОВ у супроводі чотирьох молодиків. Вони погрожували спостерігачеві фізичною розправою. Довелося викликати наряд міліції. На дільниці триває розгляд цього конфлікту.

М.ПЛУЖНИКОВ - представник партії «Єдиний центр».